Полицейского уволили за любезный «воронок», который распахнул дверь перед преступником

Модернизированная версия полицейского авто с функцией самооткрывания дверей стоила работы сотруднику. Его начальство не оценило побег задержанного при конвоировании.

Как следует из размещенной в сообществе «Омбудсмен полиции» соцсети «ВКонтакте» 20 февраля информации, служебная проверка была проведена в Челябинске из-за нештатной ситуации на дороге. Перевозку подозреваемого в истязании человека (статья 117 УК) сопроводила услужливость автомобиля. На перекрестке дверь заднего отсека легко поддалась, мужчина радостно помчал сквозь плотный поток. Водители попутных машин, очарованные сценкой, оцепенели. В полицейском авто, могло показаться, значения побегу не придали, хотя наверняка просто не заметили и поехали дальше – с растворенной дверью и под мигалки.

Служебная проверка традиционно прошла в обстановке мудрости и нестяжательства. Под увольнение попал сотрудник уголовного розыска, задержавший истязателя и, соответственно, ставший инициатором транспортировки. Снять погоны, по данным сообщества, готовится также водитель. Обстоятельствам распахивания двери тоже наверняка было уделено должное внимание, и вроде как подразделение материально-технического обеспечения неоднократно получало заявку на починку замка, но о тыловой чистке не сообщается.

Видео: YouTube/74ru