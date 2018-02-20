Российские хоккеисты поспорят с норвежцами за полуфинал Олимпиады

Определился соперник сборной России по хоккею в четвертьфинальном матче Олимпиады в Пхенчхане. Им стала команда Норвегии.

Норвежская сборная 20 февраля победила Словению со счетом 2:1 и обеспечила себе выход в следующий этап турнира.

Напомним, сборная России напрямую вышла в четвертьфинал олимпийского турнира, выиграв в своей группе два матча из трех. Единственное поражение россиянам нанесли словаки со счетом 3:2. После этого были обыграны словенцы (8:2) и США (4:0).

Четвертьфинальный матч Россия — Норвегия состоится 21 февраля в 10:40 по московскому времени.