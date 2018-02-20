Пойманный на допинге словенский хоккеист: Я забыл сообщить о препарате от астмы

Нападающий сборной Словении и нижнекамского «Нефтехимика» Жига Еглич прокомментировал положительный результат своего допинг-теста.

«Пробу взяли 16 февраля, она показала наличие фенотерола в моче. По совету врача я принимаю это лекарство от астмы. Его назначили мне после тестов на дыхание в Словакии в 2017 году. К сожалению, я забыл сообщить о нём как о терапевтическом исключении. Проглядел разницу между схожими разрешёнными препаратами, что позволило бы мне использовать его даже во время Олимпиады. Я приношу извинения за свою небрежность всем, кого это затронуло, и приму участие в последующих антидопинговых процедурах. До их окончания я больше не буду делать заявлений», — цитирует Еглича Delo.

Напомним, фенотерол относится к группе анаболических препаратов, способствующих ускоренному росту мышц и увеличению мышечной силы. Он действительно часто входит в состав лекарств от астмы и бронхита.

С 2017 года Еглич выступает за российский хоккейный клуб «Нефтехимик». Отметим, что из этой команды на Олимпиаде выступают еще два хоккеиста – защитник Эрик Густафссон и нападающий Деннис Эверберг (оба из Швеции).

Ранее на допинге на Олимпиаде в Сочи уже попались японский шорт-трекист Кэй Сайто, в допинг-пробе которого обнаружили запрещенный препарат ацетазоламид, и российский керлингист Александр Крушельницкий (мельдоний).