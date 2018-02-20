Под Киевом бывший участник боёв в Донбассе закидал гранатами соседей и полицию

В селе Залесье Киевской области украинская полиция задержала 53-летнего бывшего участника боевых действий в Донбассе, который из автоматического оружия стрелял по соседям, после чего бросил 2 гранаты в их двор.

Об этом на своей странице в Facebook 20 февраля написал руководитель Главного управления нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов, сообщает телеканал "112 Украина".

"Во время задержания преступник открыл прицельный огонь и бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые за считанные минуты прибыли на место происшествия. А также пытался скрыться на служебном автомобиле. Однако мгновенно был задержан и обезврежен на месте преступления", – отмечают в полиции. Правоохранители отмечают, что мужчина был пьян.

Также Ценов отметил, что в результате взрывов пострадали два человека – соседи злоумышленника. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Следователями открыто 3 уголовных производства: по факту покушения на умышленное убийство, угрозы или насилия относительно работника правоохранительного органа и незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.