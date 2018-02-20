Вишневский пожаловался Бастрыкину на «Галерею уникальных людей»

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский 20 февраля обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой заблокировать группу в социальной сети «ВКонтакте». В сообществе «Галерея уникальных людей», как указал парламентарий, размещены личные данные оппозиционеров, на которых напали неизвестные.

«В сети Интернет, в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Галерея уникальных людей». В ней незаконно размещаются персональные данные оппозиционных политических и гражданских активистов (в том числе домашние адреса) со всей России. За последнее время в Санкт-Петербурге двое из тех, чьи персональные данные выложены в этой группе, подверглись нападениям с причинением тяжелых телесных повреждений – Динар Идрисов и Олег Максаков», – отмечает яблочник. По его мнению, деятельность группы создает угрозу для жизни и здоровья лиц, чьи персональные данные незаконно попали в общий доступ.

«Прошу срочно провести проверку деятельности этой группы, возбудить уголовное дело по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», привлечь организаторов группы к уголовной ответственности и принять меры для немедленного закрытия указанной группы», – говорится в обращении.

Напомним, что накануне стало известно о нападении на оппозиционера Олега Максакова в парадной его дома, в конце января после акции протеста напали на правозащитника Динара Идрисова.

В 2016 году минимум шестеро оппозиционных активистов оказались избиты неизвестными. Их персональные данные также были опубликованы на некоем сайте. Как писала «Фонтанка», портал контролировался из кухни «троллей» Евгения Пригожина.