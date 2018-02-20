Компания Л1: запуск новой ипотечной программы

Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%.

Кредит доступен покупателям в возрасте от 21 года до 75 лет при условии предоставления полного пакета документов и заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика. Срок кредита от 1 до 12 лет. Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей, верхняя планка не определена. Первоначальный взнос от 15%.

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Комплекс комфорт-класса расположен на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского, в тихом и зеленом уголке района. Рядом с новостройкой действуют все необходимые для жизни социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины и фитнес-клубы.

Вниманию покупателей представлен широкий ассортимент квартир: от 24-метровых студий до трехкомнатных, площадью около 100 квадратных метров. В продаже есть и нестандартные форматы жилья: квартиры со свободной планировкой, среди которых большие студии размером до 44 квадратов. Сейчас в ЖК «Маршал» также действует акция «Отделка в подарок», что делает покупку максимально выгодной.

Строительство комплекса находится на завершающей стадии, он будет сдан в 4 квартале этого года.

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Справка:

Жилой комплекс МАРШАЛ Застройщик ООО «Верона Менеджмент», проектная декларация на сайте – https://www.l1-stroy.ru/gk-marshal/dokumenty