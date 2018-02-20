Биатлонистки Зайцева, Романова и Вилухина потребовали в суде 30 млн долларов от Родченкова за клевету

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина во вторник, 20 февраля, подадут иск о клевете в суд Нью-Йорка против бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Как сообщает The New York Times, финансовую и юридическую помощь спортсменкам в этом деле оказывает миллиардер Михаил Прохоров, до 2014 года возглавлявший Союз биатлонистов России (СБР).

Биатлонистки будут требовать возмещения ущерба от клеветы в размере 10 млн долларов каждая. Ранее они были обвинены в подмене допинг-проб в Сочи-2014. Адвокатом выступит Скотт Балбер. В 2013 году он представлял интересы нынешнего президента США Дональда Трампа в деле против комика Билла Мара. Также Балбер работал с Прохоровым и ещё одним российским миллиардером — Аразом Агаларовым.

«Никто из моих спортсменок не сдавал положительные тесты. Точка. В этом деле столько заведомо ложных заявлений, что оно развалится как карточный домик. Сравните показания Родченкова для суда и то, что он говорит публично. Многие люди поддерживают нас в этом деле как финансово, так и в других планах. Прохоров — один из них, но не единственный», — заявил американский адвокат.

По мнению адвокатов Родченкова, у биатлонисток нет шансов на то, чтобы выиграть дело.

Напомним, Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 (в их числе Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина) из России в употреблении запрещенных препаратов. В результате сборная России лишилась 10 медалей Олимпиады в Сочи и переместилась с первого на четвертое место в общекомандном зачете. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне восстановил спортсменов в правах, и Россия вернула себе лидерство, но участвовать на Олимпиаде в Пхенчхане спортсменам все равно запретили.