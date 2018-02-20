Для освобождения арестованного по делу о госперевороте анархиста собрали миллион рублей

Подозреваемый в подготовке вооруженного мятежа петербуржец предложил миллион рублей для освобождения. Смену стражи на залог защита Игоря Шишкина подкрепила исключительно положительными характеристиками.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 февраля, Шишкин обжаловал арест месячной давности в Санкт-Петербургский горсуд. «Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в 1 млн рублей, отметив, что Шишкин является исключительно положительной личностью», – добавляют в пресс-службе.

В ходатайстве отказано, арест действует до 22 марта 2018 года. Обвинение петербуржцу еще не предъявлено.

Шишкина задержали в конце января 2018 года по делу об участии представителей анарходвижения в подготовке насильственного захвата власти и вооруженного мятежа. По версии следствия, в Петербурге действовало структурное подразделение «Марсово поле» («Марс») террористического сообщества «Сеть». Возбужденное 24 января 2018 года следствием ФСБ дело по статье 205.4 УК вызвало острую дискуссию. Еще один подозреваемый, Виктор Филинков, пожаловался на пытки шокером. Телесные повреждения, в том числе десятки точечных ожогов, зафиксировали члены общественной наблюдательной комиссии Петербурга. Информация о пытках поступила в Следственный комитет. О запрещенных методах воздействия также рассказывал свидетель по делу Игорь Капустин.