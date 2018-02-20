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20.02.2018 12:59

В Чебоксарах суд постановил «конфисковать» татуировки со свастикой с тела заключённого

Заключённый чувашской колонии должен самостоятельно избавиться от татуировок с нацистской символикой. Постановление вынес Чебоксарский районный суд.

Как сообщает сайт суда 19 февраля, противозаконные рисунки на груди заключённого заметили в ходе прокурорской проверки в исправительной колонии №6. Изображения в виде свастики мужчина нанёс себе самостоятельно во время отбывания наказания.

В отношении нарушителя возбудили административное дело по статье о публичной демонстрации нацистской символики. Чебоксарский районный суд 1 февраля вынес постановление о штрафе в тысячу рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения в виде самостоятельного удаления Г. на своем теле двух изображений (татуировок на груди с левой и правой стороны), схожих с нацистской символикой».

По словам местного правозащитника Алексея Глухова, конфискация предмета правонарушения в виде удаления участка кожи нарушает права человека. 

«Поскольку законом исполнение конфискации предмета административного правонарушения возложено на судебных приставов, то данную операцию по удалению части кожных покровов должны совершить должностные лица УФССП. Что, в свою очередь, будет актом бесчеловечного обращения, запрещенного Конституцией РФ», — пишет Глухов.

В то же время закрашивание рисунков противоречит правилам внутреннего распорядка колонии. В связи с этим юрист направил жалобу прокурору Чувашии.


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