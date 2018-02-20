«Полис на Комендантском» от «Полис Групп» заметно подрос

Продолжается активное возведение жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником.

В настоящее время на месте строительства первого корпуса (секция 18) готовятся к заливке бетоном стен 6-го этажа, продолжаются работы по строительству стен 9 этажа (секция №16) второго корпуса ЖК.

На двух корпусах уже завершили гидроизоляцию фундаментов, ведутся работы по дренажу.

Эко-кварталы «Полис на Комендантском» возводятся на участке 82 982 кв. м. Здесь будет построено 4 дома высотой 17-24 этажа или 25 214 кв. м жилья. Срок окончания строительства 1 и 2 корпусов запланирован на 2 квартал 2020 года.

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Справка о компании СК «Полис Групп»

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", разрешение на строительство № 78-015-0551-2017 от 28 апреля 2017 года, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/