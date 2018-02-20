Для парка в «Северной долине» выбрали концепцию с площадями и газонами

Лучшей идеей для зеленой зоны в ЖК «Северная долина» на Парнасе признали концепцию регулярного парка с бульваром, площадями и спортплощадками. Жители, напротив, проголосовали за лес, каналы и разнообразный ландшафт.

Новый парк займет 10,8 га на улице Валерия Гаврилина. Это сравнимо с площадью Летнего сада или Марсова поля. Его благоустроят к 2021-му году.

Лучшей концепцией жюри признало работу «Северная ветвь» петербурженки Полины Гуляк. Она предложила устроить на юге и севере парка площади для мероприятий, выставок и общепита. Площади связывает широкий мощеный бульвар, огибающий искусственный холм-амфитеатр. Ближе к домам – газоны, спортплощадки, пруд и скейт-парк. Посадки деревьев запланированы вдоль будущей пробивки Заречной улицы. Они занимают примерно пятую часть территории.

«Мне кажется, что жителям было бы интереснее видеть из окон четкий образ, пространственную идею, чем просто часть лесного массива, – объяснил выбор член жюри Владимир Григорьев, главный архитектор Петербурга. – Поэтому концепция «Северная ветвь», имеющая в своей основе бумерангообразный изгиб променада, сразу привлекла внимание жюри. Данная композиция в дальнейшем может быть развита с учетом большого количества сценариев и вариантов в пространстве парка».

Вторая премия досталась нерегулярной концепции «Оазис», разработанной тремя авторами – Артуром Кумаритовым, Марией Лузгановой и Полиной Власкиной. «Бронзу» вручили Александре Машницкой за неоклассический «Новый Парнас». Победители разделили призовой фонд в 200 тысяч рублей.

Выбор горожан разошелся с мнением жюри. Первые места с разницей в несколько голосов заняли концепции «Северное сияние» и «Долина островов». Следом за ними идет «Северный лес». Эти концепции объединяет масштабное озеленение и создание разных ландшафтных зон. Всего «ВКонтакте» высказались больше 1,5 тысяч человек.

Конкурс на лучшую концепцию для нового парка объявила компания «Главстрой-СПб», возводящая ЖК «Северная долина» на 80 тысяч жителей. Объем инвестиций в благоустройство оценивается в 120-150 млн рублей. «Текущий год будет посвящен подготовительным работам, – говорит Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой-СПб». – К активной фазе благоустройства парка планируется приступить в 2019 году. Весь объем работ предполагается завершить в течение 3-х лет».

«Фонтанка» публиковала 10 работ, вошедших в шорт-лист.