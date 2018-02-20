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20.02.2018 12:33

Слушания по делу о положительной допинг-пробе керлингиста Крушельницкого пройдут 22 февраля

Стала известна дата слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу положительной допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого. Заседание состоится в четверг, 22 февраля.

По словам президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева, руководство федерации во вторник, 20 февраля, в полном составе отправится в Пхенчхан на слушание, чтобы отстаивать права Крушельницкого на месте, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, в допинг-пробе бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого обнаружили мельдоний. Спортсмен предположил, что ему подмешали запрещенный препарат на сборах в Японии.

Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн. Предполагается, что в такой ситуации положительный допинг-тест одного из спортсменов может привести к ужесточению ограничительных мер.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане продлится до 25 февраля.


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