Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга

Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова.

Дизайнерские букеты F42 постепенно становятся визитной карточкой торжественных мероприятий города, и теперь знающие люди чаще пользуются услугами опытных флористов F42 для составления оригинальных букетов и интерьерных композиций.

В салоне работают опытные флористы одной из лучшей флористической школы Санкт-Петербурга.

Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.

Теперь жителям Крестовского острова станет удобнее заказать и получить экспресс-доставку элитных композиций и букетов, которые с первого взгляда производят впечатление, воплощая собой роскошь, изысканность и оригинальный подход к оформлению.

А для эстетов со свободным временем букет можно собрать в салоне вместе с флористом, где также удобно в момент ожидания посетить супермаркет и кафе.

В компании F42 всегда индивидуальный подход при приеме заказов.

Владимир Мохунов, основатель Flowers F42:

«У нас творческая работа и заказы принимаются особым образом. Для того, чтобы оформить заказ, мы просим прислать понравившиеся фото из нашего инстаграм, чтобы понимать вкус заказчика и ориентироваться на его предпочтения.Возможно, на фотографиях Вам где-то понравилась форма, где-то цветы, а где-то цветовая гамма – поэтому нам очень важно знать повод, портрет, характер и предпочтения получателя.



Это не просто любопытство – Ваше настроение необходимо передать флористу, который создаст для Вас уникальный авторский букет.»

Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.

*цветы