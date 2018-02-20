Минтруда РФ предложило проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля

Минтруда России предложило с 1 апреля текущего года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%.

Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов 20 февраля.

«Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 год (8 315 руб.) и за 2016 год (8 081 руб.) темп роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 год составил 102,9%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%», — сказано в пояснительной записке к документу.

Первая индексация пенсий в 2018 году произведена не с 1 февраля, как и в прошлых годах, а с 1 января. Федеральный закон, предусматривающий данную меру, был принят Госдумой в третьем (заключительном) чтении 15 декабря. В соответствии с Законом страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров выросли на 3,7%. Средний размер страховой пенсии по старости в итоге составил 15 320 рублей, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – 15 830 рублей, такие данные приводит Пенсионный фонд России (ПФР).

Стоит отметить, что в конце 2017 года ПФР сообщал о том, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге средний размер социальной пенсии вырастет до 8 420 рублей. Но судя по предложениям Минтруда, повышение пенсий будет меньшим.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров, для них индексация проводится раз в год.