В Петербурге осуждён бывший врач, признававший пьяных водителей трезвыми

В Выборгском районе Санкт-Петербурга суд вынес приговор врачу, который выдавал ложные медицинские заключения, в том числе по протоколам ГИБДД. Об этом сообщает 20 февраля городская прокуратура.

Бывший врач психиатр-нарколог получил круглую сумму за несколько медзаключений об отсутствии алкогольного опьянения у водителей.

Сколько тогда «заработал» врач и чем ему теперь придётся расплачиваться, читайте на «Водителе Петербурга».