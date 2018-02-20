В Петербурге накрыли теневых аптекарей, лечивших гепатит индийскими лекарствами

В Петербурге приговорили к условным срокам и крупным штрафам трех коммерсантов, продававших нелегально лекарства из Индии. Как сообщает 20 февраля объединенная пресс-служба судов города, виновными по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств» признаны Игорь Сахно, Андрей Третьяков и Екатерина Савенко.

Суд установил, что в период с 15 апреля по 14 октября 2015 года подельники решили наладить поставки из Индии незарегистрированных в РФ лекарств для лечения вирусного гепатита С.

Третьяков предоставил под склад нежилое помещение, а также заказал и оплатил создание интернет-сайта sofosbuvir-india, на котором была размещена информация о препаратах. Вместе с Савенко во время «командировки» в Мумбай «фармакологи» со средним медицинским образованием договорились с местным жителем о ввозе лекарств в Петербург. Таблетки были отправлены в Россию по почте.

Всего фигуранты ввезли 7 видов препаратов на 4,1 млн рублей. 4 июля 2016 года в ходе проверочной закупки у подпольных «аптекарей» приобрели два лекарства (56 таблеток) за 135 000 рублей. Во время обыска у подельников изъяли более 3 000 упаковок нескольких наименований.

В результате всем троим фигурантам присудили по 1,1 млн рублей уголовного штрафа, а также условные сроки – от 4 лет (Сахно) до 5 лет и 2 месяцев (Третьякова и Савенко) с испытательными сроками на 5 лет.