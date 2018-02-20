Первый канал: Крушельницкий мог принимать мельдоний из-за похмелья

Пойманный на употреблении мельдония на Олимпиаде в Пхенчхане российский керлингист Александр Крушельницкий мог принять его случайно в составе лекарства от похмелья. Такую теорию выдвинул Первый канал.

«Мельдоний восстанавливает баланс энергии в организме и помогает, среди прочего, при похмелье. Олимпиада – праздник спорта, но сухой закон на этом празднике не объявлен. Кто будет вчитываться в этикетку препарата, призванного помочь наутро», – говорится в тексте на сайте Первого канала за авторством Антона Верницкого.

Ранее 19 февраля Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет РФ по делу обвиненного на Олимпиаде в Пхенчхане в употреблении допинга Александра Крушельницкого. Она попросила ведомство разобраться в том, каким образом запрещенное вещество попало в организм спортсмена. Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил уверенность в том, что керлингист Александр Крушельницкий не мог принимать допинг на территории проведения Олимпиады-2018, и заявил, что российского спортсмена "подставили".

Сам спортсмен предположил, что ему подмешали запрещенный препарат на сборах в Японии. Делом Крушельницкого занялся спортивный арбитраж в Лозанне, его заседание ещё не состоялось.