«Поясни за шмот», или За что бьют подростков

Словосочетание «поясни за шмот» становится всё более криминальным. В соцсетях одно за другим появляются сообщества «Палёный зашквар», «Паль или оригинал», «Фонд борьбы с палью», «Поясняем за шмот» и т. д.

В этих группах тинейджер может посоветоваться, как «пояснить» за тот или иной фирменный бренд, а также выяснить подлинность вещи. В Интернете постоянно выкладываются видеоролики, в которых подростки избивают сверстников за «неправильную одежду», а сотни комментариев под видео это подтверждают.

Для начала разберемся в терминологии.

«Топ шмот» (или «хайповый шмот») – это предмет одежды, который мало где купишь, несмотря на то, что стоимость зашкаливает до предела (к примеру, джинсы от Гоши Рубчинского могут стоить в районе 40 тыс. рублей).

«Пояснить за шмот» – значит ответить, какое право ты имеешь носить конкретный бренд.

«Топчики» – модно одетые ребята.

«Палёный шмот» – дешёвая реплика известной фирмы. Этот термин является производным от слов «паль», «палиться».

«Стоники» – это одежда известной в узких кругах фирмы Stone Island, которая выделяется благодаря своему патчу, внешне похожему на эмблему НАТО. Впервые эту одежду начали массово носить итальянские футбольные хулиганы, а через десять лет её стали покупать футбольные фанаты из Англии. А поскольку именно английские фанаты задают моду во всём мире, то постепенно эта марка распространилась и на другие страны. Впрочем, многим подобная одежда просто не по карману, например в Великобритании куртку Stone Island дешевле 500 фунтов просто не найдёшь.

Хотя символ «Стон Айленд» не покажет, за кого вы болеете, но "объяснит", что вы относитесь к той категории хулиганов, которым не чужда хорошая драка и возможность почудить на стадионе. В России эта фирма стала прочно ассоциироваться со скинхедами и всеми экстремистскими движениями в общем.

«Офники» – околофутбольные фанаты. Определить их можно по топовому шмоту, чёрным футболкам с разными странными надписями, камуфляжным панамам, джинсам с пинролами (подворотами). Околофутбольщики считают, что нося «паль», ты оскорбляешь их субкультуру.

16 февраля 2018 года группа подростков, по данным очевидцев, учеников школы 391 Красносельского района, избила двух ребят, снимая это на телефон. Одному пострадавшему прохожие вызвали скорую. Как выяснилось позже, это был не единственный случай.

Фото: скриншот/vk.com

Малолетние гопники из гореловской школы №391 (Красносельское шоссе, дом 34, лит.А), с целью стать немного популярнее и прославить свою школу, завели группу в соц. сети с названием "Отжатый шмот" и начали генерировать видеоролики с нападениями на ровесников, с избиением и нанесением им серьезных травм (зафиксированы в травматологическом отделении).

О существовании группы в субботу, 17 февраля, стало известно благодаря родителям одного из пострадавших. Видео разместили в другой группе, где разгневанные родители в комментариях пытались понять, что делать с этой проблемой, но неожиданно к ним присоединились тинейджеры, которые, по словам взрослых, возможно, принимали участие в избиениях. Из их ответов можно понять, что они искренне считают своё поведение обоснованным. Группу подростки переименовали и сделали закрытой.

Фото: скриншот/vk.com

«Моего ребенка не избили, а только были угрозы поймать после школы и предложение (дословно) «копать себе могилу». Заявление на имя директора написано, на него она отреагировала. Участников опрашивали в рамках школы, в ближайшее время, скорее всего, будет дисциплинарный совет с участием инспектора по делам несовершеннолетних. Заявления в правоохранительные органы письменного не было. Был звонок инспектору, в котором изложен факт угроз и фамилии», – рассказала "Фонтанке" мама ученика 391 школы. Отец другого школьника описал одну из ситуаций так: "У друга сына есть снятые скорой помощью травмы. Эти данные скорая обязана была передать в полицию. Сейчас вечер понедельника. Побои скорая сняла вечером в пятницу, реакции по этой цепочке – НОЛЬ. Система дала где-то сбой". При этом сами родители обращаться в полицию не хотят – ждут реакции «системы». Родители ещё двоих потерпевших обратились в правоохранительные органы. Администрация школы 391 подтвердила "Фонтанке" проводимую прокуратурой проверку, но факт подачи заявления на имя директора комментировать отказалась.

Фото: скриншот/vk.com

Ещё один случай произошёл в начале 2018 года, в Московском районе Санкт-Петербурга, когда к 13-летней девочке (которая, по словам мамы, выглядит от силы лет на 9) подошла группа подростков и потребовала «пояснить», какое право она имеет носить шапку Thrasher (изначально – «скейтерский» бренд), после чего тинейджеры повалили её на землю и стали избивать. «Фонтанка» связалась с мамой пострадавшей, которая объяснила, что не догадывалась, какие проблемы могут быть из-за бренда, и что дочь приобрела шапку самостоятельно. Родители подали заявление в правоохранительные органы, но пока этих молодых людей не нашли.

Эта история может коснуться не только подростков. В конце января в Колпино группа молодых людей лет 13-15 , предположительно «стоники», напала на молодого человека 28 лет и попросила «пояснить» за ботинки и подвернутые джинсы.

«Модный патруль» может появиться в любом районе. Чаще всего, если жертва не может внятно объяснить свою позицию, её бьют, а вещь отбирают.

– Проблема действительно существует, – пояснила «Фонтанке» 15-летняя ученица испанской гимназии Валерия, – прежде всего пристают к тем, кто носит «палёнку», потому что одежда Гоши Рубчинского, к примеру, мало кому по карману. «Модные» тинейджеры делят себя на «левых» и «правых», но к политике это отношения не имеет. «Правые» агрессивные, а «левые» антифашисты. Но это не точно. Сейчас вряд ли кто попросит "пояснить за шмот", если ты напялил футболку Tommy, Fred Perry или кроссовки "Нью Бэланс" (кроссовки NB. – Прим. «Фонтанки»). Эти марки были популярны у скинов в 70-х годах прошлого века, но сегодня их таскают, все кому не лень.

Среди подростков в соцсетях бытует мнение, какие бренды придется «пояснять»:

Любой камуфляж

Военизированные парки и куртки фирмы NAPAPIJRI.

Ветровки и футболки Stone island.

Футболки «Спутник 1985».

Вещи от Гоши Рыбчинского.

Футболки и кепки Trasher.

Впрочем, по словам историка Льва Лурье, такие противостояния были всегда.

«В конце 19 – начале 20 века хулиганские банды имели свои отличительные знаки. Имело значение всё – папироска висит с левой стороны губы или с правой, черный шарф или белый. И, конечно же, били при заходе на чужую территорию.

В 60-е годы это была полууголовная мода (кепки, ватники, ремни с бляхами, чтобы удобнее драться) против стиляг (брюки дудочкой, ботинки «на манной каше», пиджак с плечами, галстук с обезьяной, прическа « кок»).

Чуть позже конфронтация хиппи и пэтэушников. Эта тема очень чётко отражена в песне Майка Науменко «Гопники»:

Кто это идет, сметая все на своем пути,

кто одет в цветную рубашку и красные носки?

У кого на плече висит сумка с надписью "Эй-Си/Ди-Си",

У кого на ногах из черной резины грязные сапоги?

Причины этого явления – неутихающий классовый антагонизм, бедные против богатых, «мажоры» против «гопников», ну и дух соревнования, этакая жестокая игра в «казаки-разбойники», двор на двор, улица на улицу. Вряд ли это когда-то изменится».

Ольга Маркина, специально для "Фонтанки.ру"