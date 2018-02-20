Воспитывавшему сына сковородкой добавили третью уголовную статью

Уже третье уголовное дело в отношении отца, прижигавшего руку младенца, возбуждено в Петербурге. Как сообщила прокуратура города, мужчине вменяют еще и статью 156 УК РФ – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.

«По результатам проверки сегодня, 20 февраля, в отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по названной статье», – отметили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, вопиющий случай произошел на улице Лермонтова в Красном Селе ранним утром 18 февраля. Пьяный отец семейства прижал руку семимесячного сына к раскаленной сковороде, а потом еще несколько раз ударил. Сначала уголовное дело возбудили по статье «Угроза убийством» и мужчину отпустили под подписку о невыезде. Однако 19-го числа добавили новый состав – «Истязание». Материалы из полиции передали в Следственный комитет, а повторно задержанному агрессору будут избирать новую меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте.

Несмотря на то, что фигурант дела и его жена — безработные, семья на учете не состояла.