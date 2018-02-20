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20.02.2018 11:38

Депардье намерен поселиться в Алжире

Французский актер Жерар Депардье в ближайшее время собирается сменить место жительства. Он переедет в Алжир.

Об этом 19 февраля пишет Le Parisien. Депардье отметил, что всегда интересовался историей Алжира и подчеркнул, что в этой стране уже проживает известный в прошлом французский футболист Эрик Кантона.

Французский артист получил российский паспорт в начале января 2013 года. Ему дали постоянную прописку в столице Мордовии Саранске, но большей частью Депардье живет в Бельгии. Позже он назвал себя «гражданином мира» и сообщил о намерении получить гражданство семи стран. Францию актер покинул после того, как предыдущий президент страны Франсуа Олланд значительно поднял налоги для состоятельных людей.

Стоит добавить, что с 1830 до 1962 года значительная часть Алжира была провинцией Франции.


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