Москвич получил уголовное дело за недолгий полёт в часах за 300 тысяч

Москвич разжился дорогостоящими часами в петербургском аэропорту Пулково. Аксессуаром он любовался на протяжении недолгого полета в столицу, где пассажира ждали сотрудники транспортной полиции.

Как сообщили 20 февраля в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, к сотрудникам линейного отдела Пулково обратился 39-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что проходил предполетный досмотр и положил в лоток на ленту рентген-аппарата часы за 300 тысяч рублей. На выходе их в лотке не оказалось, и потерпевший отправился в полицию. Похитителя нашли быстро, им оказался пассажир того же рейса до Москвы, где его и задержали.

Возбуждено уголовное дело о краже. Максимальная санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.