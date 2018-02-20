Петербургские автозаводы в январе увеличили выпуск на 12 процентов

В январе 2018 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 28 300 легковых автомобилей, что на 12% больше показателя за январь 2017 года, следует из данных Петростата, опубликованных 19 февраля.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в последний раз более высокий показатель выпуска машин в Петербурге в первый месяц года был зафиксирован в 2014 году, когда еще работал завод GM.

«Объем производства в январе показывает оптимистичный настрой на петербургских автозаводах, вызванный ростом российского автомобильного рынка в прошлом году», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Однако именно из-за заметного увеличения выпуска машин по всей стране доля петербургских предприятий в общероссийском объеме производства автомобилей сократилась: в январе 2018 года она составила 25%, тогда как год назад – 32%.

По итогам января семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в топ-25 самых популярных машин в России. Это Kia Rio (лидер в январе среди иномарок), Hyundai Solaris, Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.