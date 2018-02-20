Петербург не получит федеральных денег на дороги в 2018 году

Минтранс не удовлетворил заявку Петербурга на федеральное софинансирование дорожной отрасли в 2018 году. Тем не менее Смольный снова запросил 6,6 млрд рублей на 2019-й.

Как рассказал «Фонтанке» 20 февраля глава КРТИ Сергей Харлашкин, федеральный бюджет не будет выделять в 2018 году деньги на новые объекты дорожной инфраструктуры и метрополитена, городская казна признана самодостаточной. Тем не менее город готовит новую заявку на следующий год на сумму 6,64 млрд, в которую включил и ряд объектов из предыдущего списка. Приблизительный перечень выглядит так: 2-й этап обхода Красного Села, реконструкция Оборонной улицы от Заводского проспекта до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд, оба этапа реконструкции направления М-11 «Нарва» (с Гореловским и Лиговским путепроводами), реконструкция Приморского шоссе, подключение делового квартала «Лахта Центр», 4-я очередь продолжения Софийской улицы до Московского шоссе, реконструкция Петрозаводского шоссе, Обводного канала и Приморского шоссе.

Напомним, прошлым летом Петербург запросил у федерального центра 18,4 млрд рублей на дорожные проекты на 2018-2020 годы. Речь шла о 7 объектах. В частности, на реконструкцию Оборонной улицы за 4,46 млрд рублей от федерального центра ждали 3,69 млрд. На 2 этапа строительства набережной Макарова за 9 млрд – 2 млрд. На Серный мост Москва может дать 2,89 млрд рублей, на строительство обхода Красного Села – 1,88 млрд, на реконструкцию трассы М-10 «Россия» – 3,25 млрд и на транспортное подключение «Лахта Центра» – 4,1 млрд. Еще 6 объектов заявила Ленинградская область.