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20.02.2018 11:34

Отсутствие регистрации - не повод отказать в помощи

Одна из самых сложных проблем, которую приходится решать благотворительным организациям и госструктурам, помогающим женщинам и детям в кризисной ситуации, – это предоставление временного убежища или жилья. В городских центрах не размещают, если нет петербургской регистрации, и когда детей несколько - тоже не готовы приютить. Но проект «Мать и дитя» Мальтийской службы помощи поддерживает всех, независимо от прописки, количества детей и гражданства.
Отсутствие регистрации - не повод отказать в помощи
@PressFoto/negativ

Не все благотворительные организации помогают, «оглядываясь» на регистрацию или гражданство. Проект «Мать и дитя» Мальтийской службы помощи оказывает поддержку всем, кто к ним обращается. Разумеется, в рамках своих не очень больших возможностей.

Не так давно здесь приютили женщину, которая убежала от распустившего руки мужа. Общественной организации пришлось снимать хостел, пока женщина с помощью социальных работников решала – как ей жить дальше. У мамы на руках было четверо детей, причем – один грудной. Регистрация у нее и детей была петербургской, но в разных районах города, что также для госструктур создало немалую проблему – куда деть, где предоставить убежище хотя бы на неделю? Организация «Мать и дитя» смогла оказать помощь.

В общественной организации помогают беременным и матерям с детьми до двух лет, невзирая на гражданство и прописку. Важно помочь матери и ребенку в самые трудные первые месяцы и годы. Многим нужна помощь в буквальном смысле для физического выживания – продуктами, чтобы дома было что есть. В «Мать и дитя» есть такая, например, услуга – впервые попавшим в проект дают возможность единовременно купить продуктов в одной из торговых сетей на пять тысяч рублей. И потом еще выдаются продуктовые наборы, с элементарным: крупой, рыбными консервами, растительным маслом.

Проект, существующий с 2003 года, помогает не только продуктами. Это и юридические и психологические консультации, медицинская помощь для малышей, занятия с детьми, совместные праздники. Поддержка жизненно необходима и важна мамам – выпускницам детских домов, у которых нет близких людей. Среди тех, кому нужна помощь, много приезжих женщин из маленьких городков и сел, которые надеются в Петербурге найти работу.

Проект рассчитан на 50 мам, и всегда полон. «Бедных меньше не становится», – констатирует руководитель проекта Евгения Рудь.

Ситуации бывают самые разные. Одна из мамочек – выпускница детдома, на руках двое детей, муж, когда она была беременна вторым ребенком, сбежал, набрав кредитов в общей сложности на два миллиона рублей. Другая молодая женщина оказалась без жилья, у нее была только взятая опять же в кредит машина и малыш на руках. Она зарабатывала на жизнь извозом.

Но бывает и так – мама с ребенком или несколькими детьми «курсирует» от одной благотворительной организации к другой. Для каждой организации у нее своя жалостливая история. Но Петербург, как известно, город маленький. Что делать в таких случаях? Благотворители обсуждали среди многих проблем и эту на круглом столе, устроенном проектом «Мать и дитя» «Помощь семьям в кризисной ситуации: взаимодействие государственных и некоммерческих организаций Петербурга», но ни к каким выводам не пришли. В самом деле, не список же специальный из «социальных иждивенцев» составлять. При этом, к сожалению, такие женщины, что «перетекают» из одного благотворительного проекта в другой, сами, как правило, совершенно не стремятся изменить свою жизнь. Но таких все-таки меньшинство.

Подробнее о проекте «Мать и дитя» можно узнать на официальной страничке https://vk.com/helfenleben.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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