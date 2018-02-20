Словенский хоккеист попался на допинге в Пхенчхане

Третий случай употребления допинга зафиксирован на зимней Олимпиаде в Пхенчхане 20 февраля. Как сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда, допинг-проба хоккеиста сборной Словении Жиги Еглича дала положительный результат. В анализах спортсмена нашли фенотерол.

По решению суда Еглич отстранен от дальнейшего участия в соревнованиях и должен в течение 24 часов покинуть Олимпийскую деревню. Хоккеист согласился с вердиктом.

Фенотерол относится к группе анаболических препаратов, способствующих ускоренному росту мышц и увеличению мышечной силы.

С 2017 года Еглич выступает за российский хоккейный клуб «Нефтехимик». Отметим, что из этой команды на Олимпиаде выступают еще два хоккеиста – защитник Эрик Густафссон и нападающий Деннис Эверберг (оба из Швеции).

Ранее на допинге на Олимпиаде в Сочи уже попались японский шорт-трекист Кэй Сайто, в допинг-пробе которого обнаружили запрещенный препарат ацетазоламид, и российский керлингист Александр Крушельницкий (мельдоний).