Слушания по делу попавшегося на допинге керлингиста Крушельницкого перенесены

Слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу попавшегося на употреблении допинга во время Игр российского керлингиста Александра Крушельницкого перенесены.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на ТАСС, заседание запланировали на 20 февраля, однако представитель CAS заявил, что сегодня слушаний не будет.

«В ближайшее время мы сообщим на официальном сайте, когда могут пройти слушания», – заявил представитель суда.

19 февраля Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет РФ по делу обвиненного на Олимпиаде в Пхенчхане в употреблении допинга Александра Крушельницкого. Ведомство попросили разобраться в том, каким образом запрещенное вещество попало в организм спортсмена. Президент федерации Дмитрий Свищев выразил уверенность в том, что Крушельницкий не мог принимать допинг на территории проведения Олимпиады-2018, и заявил, что российского спортсмена подставили.

Напомним, в допинг-пробах бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого обнаружили мельдоний. Спортсмен предположил, что ему подмешали запрещенный препарат на сборах в Японии.