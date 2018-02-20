Военная ипотека: новое предложение от компании «КВС»

Банк «РОССИЯ» аккредитовал по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» все корпуса 2 пуска 3-ей очереди ЖК «Новое Сертолово»

Банк снизил процентные ставки и улучшил условия по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА». Теперь военнослужащие – участники Накопительно-ипотечной системы (НИС) – смогут оформить кредит на приобретение жилья в Банке «РОССИЯ» по процентной ставке 9,5%. Сумма кредита по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» от 300 тыс. рублей до 2,33 млн рублей. Кредит выдается на срок от 12 месяцев до 20 лет (полное погашение кредита должно быть осуществлено до исполнения Заемщику 45 лет).

В качестве первоначального взноса учитывается сумма накопительных взносов, указанная в Свидетельстве о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа. Внесение собственных средств Заемщика допускается по желанию Заемщика – от 20% от цены квартиры, указанной в договоре участия в долевом строительстве/рыночной стоимости объекта недвижимости.

Основные требования к заемщику:

Военнослужащий – гражданин РФ, проходящий военную службу и включенный в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС) и имеющий Свидетельство участника НИС;

Возраст от 21 года;

Постоянно или временно (не менее 6 месяцев) проживающий и зарегистрированный на территории РФ;

Участие в НИС не менее 3-х лет.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» объекта можно ознакомиться на сайте abr.ru

Напомним, микрорайон «Новое Сертолово» – комфортный зеленый микрорайон, расположенный в ближайшем пригороде Петербурга. ЖК «Новое Сертолово» – победитель конкурса «Доверие потребителя-2017» в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Ленинградской области».

Специалисты Отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру и определиться с наиболее выгодной формой оплаты.

Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/