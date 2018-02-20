В Петербурге налётчиков на ювелирные магазины объединили в банду

Полиция установила троих предполагаемых участников банды, причастной к серии нападений на ювелирные магазины Северной столицы.

Как стало известно «Фонтанке», задержанным ещё в 2016 году по подозрению в разбое в ювелирном магазине Выборгского района предъявили более серьёзные обвинения в бандитизме и в незаконном обороте оружия.

К двоим участникам преступной группы добавились ещё трое. Мужчин 27, 32 и 39 лет полиция задержала накануне. Им вменяют четыре преступных эпизода, совершённых в 2015 и 2016 годах, среди которых разбойное нападение на ювелирный магазин, покушение на кражу в ломбарде, также грабёж и разбой в отношении сотрудников торговых точек. Таким образом, злоумышленники пытались завладеть ключами от служебных помещений.

В сентябре 2016-го в Выборгском районе Петербурга по «горячим следам» задержали налетчиков на ювелирный, которые пытались вынести из магазина сети «585» на проспекте Энгельса 18 планшетов с драгоценностями.