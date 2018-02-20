Американцы предложили отстранить хоккеиста Войнова от Олимпиады за домашнее насилие

Хоккеисту петербургского СКА Вячеславу Войнову, выступающему на Олимпиаде в составе российской сборной, на Играх припомнили избиение жены, которое произошло 4 года назад в Лос-Анджелесе.

Как сообщает 20 февраля «Спорт-Экспресс», во время пресс-конференции представителя МОК Марка Адамса журналист сайта US Today спросил, правомерно ли Войнов играет в Пхенчхане, притом что имеется доказанный случай с домашним насилием.

«У меня нет никаких сведений по этому делу. Решать должна федерация», – ответил Адамс.

Ранее в газете Los Angeles Times появился материал об участии осужденного за домашнее насилие Войнова на Олимпиаде в Пхенчхане. В тексте говорится, что Вячеслав попал на Игры во многом благодаря избиению своей жены, так как иначе бы он продолжал сейчас играть в НХЛ, которая не согласилась бы делать перерыв на время проведения Олимпиады.

Напомним, что осенью 2014 года возлюбленная Войнова Марта Варламова попала в больницу после побоев. В результате игрока (на тот момент «Лос-Анджелес Кингс») посадили в тюрьму за домашнее насилие. После досрочного освобождения его депортировали в Россию, где пара зарегистрировала свои отношения.

Вячеслав Войнов является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Кингс».