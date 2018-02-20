В ФРГ рассказали про провальную речь Порошенко в Мюнхене

Немецкие СМИ критически оценили выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. В Германии это связывают с тем, что проблематика конфликта в Донбассе теперь интересна только экспертам.

Так, обозреватель газеты Die Zeit Михаэль Туманн убежден, что Порошенко своей речью на конференции загнал себя в невыгодное положение. Туманн утверждает, что пропажа интереса к украинской теме — серьезная ошибка, в которой виноват Порошенко. Причина тому — очередная «дребезжащая» обвинительная речь в адрес России, которую украинский президент произнес перед «полупустым залом», говорится в статье Die Zeit, которую 20 февраля цитирует «Газета.ру».

После завершения выступления украинского президента зал откликнулся лишь аплодисментами «нескольких человек» и полным отсутствием каких-либо вопросов, пишет Туманн.

В субботу, 17 февраля, в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе Порошенко обвинил Россию в агрессии и интервенции на юго-восток страны. Украинский президент продемонстрировал в качестве доказательства своих слов порванный флаг Европейского союза, который привез из Авдеевки (пригород Донецка). Он заявил, что «его солдаты спасли флаг ЕС из-под огня», чтобы продемонстрировать роль Донбасса как «форпоста Европы».