В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния

Праздник, организованный для жителей, их друзей и будущих новоселов компанией «КВС» при активной поддержке «КВС-Сервис», удался на славу. В субботний морозный день было по-настоящему тепло от улыбок детей и взрослых. В празднике приняли участие более 100 человек.

Дружно водили хороводы, соревновались в состязаниях, проявляли смекалку в викторинах, «летали» на метлах, катались на ватрушках с огромной горки – каждый нашел себе занятия по душе. Маленьких гостей веселил Петрушка, который подготовил игр, забав и песен целое лукошко. И, конечно же, малышей порадовал аквагрим в весенней тематике – яркие бабочки и цветочки на счастливых румяных детских лицах напомнили всем о приближающейся весне. Все – от мала до велика весело плясали и водили хороводы под русские народные песни.

Какая же Масленица без вкусных горячих блинов, сдобных пирожков и ароматного чая из самовара. Каждый отведал угощение с домашним вареньем и сметаной. Кульминацией широкого праздника стала добрая традиция проводов зимы – сжигание чучела Масленицы. Всеми любимый праздник состоялся, а значит зиме конец, весна на пороге.

Дарья Спиридонова, жительница микрорайона «Новое Сертолово» с мая 2017 года.

«Люблю Масленицу с самого детства: запах блинов, шутки, смех, близкие друзья рядом. Застройщик ГК «КВС» буквально вернул меня в детство и это бесценно! Мало кто, так заботится о жителях, регулярно устраивает интересные мероприятия. Моим первым событием в «Новом Сертолово» стало озеленение микрорайона. Мы плечом к плечу с другими жителями убирали участок, сажали деревья – так и познакомились! А еще мы гордимся тем, что у нашего микрорайона есть свой символ – лось. Лося, правда, вживую не видели, а вот зайчик пробегал мимо в лесу. Значит, хорошо живется ему в заповедном лесу, а нам – в просторных квартирах от ГК «КВС»».

Галина Бакулина, жительница микрорайона «Новое Сертолово» с сентября 2017 года.

«Здорово, что «КВС» не только строит дома, но и помогает организовать досуг жителям. Мы чувствуем заботу и для нас это очень важно! Масленица запомнилась хорошей анимацией: дети прыгали, бегали, да и мы с мужем успели поучаствовать в конкурсе. Когда дети счастливы, то и родители счастливы.



Наше излюбленное место микрорайона «Новое Сертолово» – «Заповедный лабиринт». Гуляем и зимой, и летом, наслаждаемся чистым воздухом, природой. Приглашаем всех стать нашими соседями!».

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/