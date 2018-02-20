В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния

Еще
15:08 20.02.2018
Пришлите свою новость!
15:01
Метро Петербурга продлит работу на час ради футбольных болельщиков
14:57
Дело несовершеннолетней участницы акции 12 июня на Марсовом поле прекращено
14:50
Росфинмониторинг заинтересовался сделками россиян с недвижимостью
14:46
Мельдоний в допинг-пробе «Б» Крушельницкого подтвержден официально
14:42
Активистке из Красного Бора побили окна после видео про главу поселения
14:38
Минфин одобрил все заявки от банков, желающих поучаствовать в программе ипотеки под 6%
14:34
Шувалов: Темпы экономического роста России зыбкие
14:32
В Саранске не обиделись на переезд Депардье в Алжир
14:11
Руферы залезли на крышу Филармонии, но ошиблись концертом
14:06
В Щеглово второй день нет воды из-за аварии
13:54
В Петроградском районе заметили эвакуатор, «теряющий» машину
13:46
Полицейского уволили за любезный «воронок», который распахнул дверь перед преступником
13:45
Минприроды не выполнило распоряжение президента РФ по поводу Митволя и «Красного Бора»
13:41
Роскомнадзор передумал блокировать YouTube
13:37
У метро «Парнас» одобрен ещё один жилой проект
13:33
Российские хоккеисты поспорят с норвежцами за полуфинал Олимпиады
13:29
Пойманный на допинге словенский хоккеист: Я забыл сообщить о препарате от астмы
13:25
Русский акционист в Лондоне завернулся в ковер и повис над прохожими в поддержку геев
13:18
Под Киевом бывший участник боёв в Донбассе закидал гранатами соседей и полицию
13:09
Вишневский пожаловался Бастрыкину на «Галерею уникальных людей»
13:04
Биатлонистки Зайцева, Романова и Вилухина потребовали в суде 30 млн долларов от Родченкова за клевету
13:00
Для освобождения арестованного по делу о госперевороте анархиста собрали миллион рублей
12:59
В Чебоксарах суд постановил «конфисковать» татуировки со свастикой с тела заключённого
12:54
Доехать на "Аллегро" до Хельсинки можно будет за 29 евро
12:49
Для парка в «Северной долине» выбрали концепцию с площадями и газонами
12:45
Первая платная парковка может появиться в Ленобласти в 2019 году
12:33
Слушания по делу о положительной допинг-пробе керлингиста Крушельницкого пройдут 22 февраля
12:19
Минтруда РФ предложило проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля
12:07
В Финляндии насчитали 240 тысяч безработных
12:02
В Петербурге осуждён бывший врач, признававший пьяных водителей трезвыми
11:54
В Петербурге накрыли теневых аптекарей, лечивших гепатит индийскими лекарствами
11:49
Первый канал: Крушельницкий мог принимать мельдоний из-за похмелья
11:43
Угонщика из Коми загнали во дворы Горелово
11:38
Депардье намерен поселиться в Алжире
11:34
Воспитывавшему сына сковородкой добавили третью уголовную статью
11:24
Петербургские автозаводы в январе увеличили выпуск на 12 процентов
11:24
Москвич получил уголовное дело за недолгий полёт в часах за 300 тысяч
11:20
Петербург не получит федеральных денег на дороги в 2018 году
10:59
Словенский хоккеист попался на допинге в Пхенчхане
10:54
Финляндия заманивает талантливых стартаперов из России видом на жительство
10:49
Слушания по делу попавшегося на допинге керлингиста Крушельницкого перенесены
10:45
В Петербурге налётчиков на ювелирные магазины объединили в банду
10:41
Американцы предложили отстранить хоккеиста Войнова от Олимпиады за домашнее насилие
10:40
В ФРГ рассказали про провальную речь Порошенко в Мюнхене
10:27
На стройке ЖК «Галактика» горел утеплитель
10:23
В Петербурге создается центр восстановительного лечения недоношенных детей
10:15
РЖД планируют удвоить парк «Сапсанов» между Петербургом и Москвой
10:08
Петербуржца посадили на 5 лет за вымогательство со скалкой и пленом в шкафу
10:02
В дорожном конфликте на Комендантском ранен сотрудник администрации
09:43
Блокировка анонимайзеров в России оказалась невостребованной
09:30
Угонщики из Петербурга взялись за иномарки во всеволожских новостройках
09:29
В Невском районе остывают батареи в 77 домах
09:23
Банк «Мастер-капитал» лишили лицензии
09:16
В «заколдованном месте» на Славы – четыре заноса и два сбитых светофора
09:08
Полиция задержала предполагаемых налётчиков на интим-бутик на Литейном
09:04
На российских военных базах в Сирии начнут глушить сотовую связь
08:51
Пугавшего школьницу развратника с зеленой ветки метро задержали
08:35
У дома на Мориса Тореза нашли мёртвого девятиклассника, у которого не было друзей
08:34
Приют в Петербурге эвакуировали после обещания, что скоро всё взлетит
08:20
Венесуэла выпустила в обращение криптовалюту «Петро»
08:12
Торговать алкоголем в Интернете разрешат через год
08:03
Лукашенко высказал главе МОК «всё, что думает» из-за оценок судей на Олимпиаде
01:15
Последний концерт Летова покажут на широком экране
00:45
Олимпийский чемпион Литвинов умер на сборе
00:39
Путин и Эрдоган могут провести встречу в Турции в начале апреля
00:31
СМИ: Трамп выбирал победительниц «Мисс Вселенная» из стран-партнеров
00:11
В Волгограде рухнула стрела строительного крана
19/02
В Махачкале обрушились стены трех частных домов
19/02
В соцсетях рассказали, как петербуржец купил BMW с мёртвым питоном внутри
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
20.02.2018 10:13

В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния

В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния
ГК «КВС»

Праздник, организованный для жителей, их друзей и будущих новоселов компанией «КВС» при активной поддержке «КВС-Сервис», удался на славу. В субботний морозный день было по-настоящему  тепло от улыбок детей и взрослых. В празднике приняли участие более 100 человек.

Дружно водили хороводы, соревновались в состязаниях, проявляли смекалку в викторинах, «летали» на метлах, катались на ватрушках с огромной горки – каждый нашел себе занятия по душе. Маленьких гостей веселил Петрушка, который подготовил игр, забав и песен целое лукошко.  И, конечно же, малышей порадовал аквагрим в весенней тематике – яркие бабочки и цветочки на счастливых румяных детских лицах напомнили всем о приближающейся весне.  Все – от мала до велика весело плясали и водили хороводы под русские народные песни.

Какая же Масленица без вкусных горячих блинов, сдобных пирожков и ароматного чая из самовара. Каждый отведал угощение с домашним вареньем и сметаной. Кульминацией широкого праздника стала добрая традиция проводов зимы – сжигание чучела Масленицы. Всеми любимый праздник состоялся, а значит зиме конец, весна на пороге.

Дарья Спиридонова, жительница микрорайона «Новое Сертолово» с мая 2017 года.

«Люблю Масленицу с самого детства: запах блинов, шутки, смех, близкие друзья рядом. Застройщик ГК «КВС» буквально вернул меня в детство и это бесценно!  Мало кто, так заботится о жителях, регулярно устраивает интересные мероприятия. Моим первым событием в «Новом Сертолово» стало озеленение микрорайона. Мы плечом к плечу с другими жителями убирали участок, сажали деревья – так и познакомились! А еще мы гордимся тем, что у нашего микрорайона есть свой символ – лось. Лося, правда, вживую не видели, а вот зайчик пробегал мимо в лесу. Значит, хорошо живется ему в заповедном лесу, а нам – в просторных квартирах от ГК «КВС»».

 

Галина Бакулина, жительница микрорайона «Новое Сертолово» с сентября 2017 года.

«Здорово, что «КВС» не только строит дома, но и помогает организовать досуг жителям. Мы чувствуем заботу и для нас это очень важно! Масленица запомнилась хорошей анимацией: дети прыгали, бегали, да и мы с мужем успели поучаствовать в конкурсе. Когда дети счастливы, то и родители счастливы.

Наше излюбленное место микрорайона «Новое Сертолово» – «Заповедный лабиринт». Гуляем и зимой, и летом, наслаждаемся чистым воздухом, природой. Приглашаем всех стать нашими соседями!».

 

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/ 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
«Полис Групп»
20.02.2018 12:55

«Полис на Комендантском» от «Полис Групп» заметно подрос

Продолжается активное возведение жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником
ГК «КВС»
20.02.2018 10:30

Военная ипотека: новое предложение от компании «КВС»

Банк «РОССИЯ» аккредитовал по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» все корпуса 2 пуска 3-ей очереди ЖК «Новое Сертолово»
ГК «КВС»
20.02.2018 10:13

В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния

Праздник, организованный для жителей, их друзей и будущих новоселов компанией «КВС» при активной поддержке «КВС-Сервис», удался на славу. В субботний морозный день было по-настоящему тепло от улыбок детей и взрослых. В празднике приняли участие более 100 человек
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Эксперты: На Петровском острове остался последний участок для застройки жильем
Самые далекие от метро новостройки Петербурга стоят от 2,1 млн рублей
Комстрой в 2017-м освоил лишь половину Адресной инвестиционной программы
«Ростех» предоставит 35 гектаров под жилье на Капсюльном шоссе в Петербурге
Минстрой разработал новые правила содержания многоэтажек
Главгосэкспертиза одобрила очередной корпус фондохранилища Эрмитажа в Старой деревне
Полтавченко заступился за застройщика на Лодейнопольской
Московский девелопер построит жилой комплекс в непосредственной близости от проблемных домов на Тележной
Смольный отложил вопрос о застройке 24 гектаров близ «Ленсоветовского»
Мариинский театр потратит 48 миллионов на документацию для будущего культурного центра во Владикавказе
«Бельгия» в интерьере: как выдержать стиль
Комстрою нашли руководителя
Радиатор или теплый водяной пол
Как может выглядеть парк в «Северной долине»
Новостройка VS вторичка: где жить
Жить в новом районе, не отказываясь от гастрономических удовольствий
Бизнес-тур: Сбербанк в гостях у компании КВС
Где и для кого в Петербурге строят жилье рядом с метро
Инвесторы переключились с жилья на апартаменты
Губернатор Петербурга посетил садики и школу в ЖК «Солнечный город»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Финляндии построили самую большую в мире ледяную карусель

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Как в Петербурге отметили Масленицу

кадр из видео/instagram.com/vtlp

В РПЦ возмутились сжиганием арт-храма на Масленицу

Новости компаний
«Полис Групп»
20.02.2018 12:55
«Полис на Комендантском» от «Полис Групп» заметно подрос
Продолжается активное возведение жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником
ГК «КВС»
20.02.2018 10:30
Военная ипотека: новое предложение от компании «КВС»
Банк «РОССИЯ» аккредитовал по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» все корпуса 2 пуска 3-ей очереди ЖК «Новое Сертолово»
ГК «КВС»
20.02.2018 10:13
В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния
Праздник, организованный для жителей, их друзей и будущих новоселов компанией «КВС» при активной поддержке «КВС-Сервис», удался на славу. В субботний морозный день было по-настоящему тепло от улыбок детей и взрослых. В празднике приняли участие более 100 человек
Setl City
19.02.2018 20:00
Setl City завершает отделку корпусов 2-й очереди ЖК «Невские паруса»
Setl City выполняет финальную отделку корпусов 1.1-1.3 второй очереди ЖК «Невские паруса» в Невском районе Санкт-Петербурга
Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»
19.02.2018 16:25
В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата
16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
19.02.2018 13:10
В Образцовом квартале проводили зиму
Традиционным сжиганием чучела окончился праздник Масленицы в Образцовых кварталах. Все жители с удовольствием приняли участие в традиционных русских забавах и конкурсах
предоставлено компанией Setl City
19.02.2018 12:10
Только в «Петербургской Недвижимости»: мебель в квартиру, телевизор – в подарок
Компания «Петербургская Недвижимость» продолжает акцию в рамках предложения «Квартира с отделкой, мебелью и техникой». При заказе полной меблировки квартиры до конца февраля клиенты получат в подарок сверхтонкий LED-телевизор Philips
Автор фото: Максим Дынников/АО «ГК «Эталон»
16.02.2018 18:18
Первый бетон залит в фундамент ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
16 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса «Дом на Блюхера» прошла традиционная церемония заливки первого бетона
Ленстройтрест
16.02.2018 16:50
Семейная ипотека на квартиры «Ленстройтреста»
Петербургский застройщик «Ленстройтрест» подключился к программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой», по которой семьи с двумя детьми могут приобрести квартиру или рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты по льготной ставке 6% годовых
ПАО «Группа ЛСР»
16.02.2018 12:30
«Группа ЛСР» запустила онлайн-продажи строительных материалов
Начал работу интернет-магазин строительных материалов ЛСР, произведенных на предприятиях компании. На сайте представлена продукция «ЛСР. Стеновые», «ЛСР. Базовые», «ЛСР. Бетон» и «ЛСР. Железобетон-СЗ», входящих в «Группу ЛСР»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.