РЖД планируют удвоить парк «Сапсанов» между Петербургом и Москвой

Немецкий концерн Siemens рассчитывает заключить в этом году контракт с Российскими железными дорогами на поставку новой партии поездов «Сапсан» и вагонов к ним. Весь процесс — подготовка производства, изготовление, поставка, пусконаладочные работы и сертификация — займет около 30 месяцев.

Подробности 20 февраля сообщает РБК со ссылкой на «Ведомости». По словам представителя РЖД, компания не рассматривает вопрос о назначении дополнительных «Сапсанов» между Москвой и Петербургом, «чтобы исключить возможности отмены поездов пригородного и дальнего сообщения». «Речь идет о запуске сдвоенных поездов «Сапсан» по существующему графику движения», — уточнил он.

Siemens обсуждает с РЖД условия поставки еще 10–11 поездов, а также 27 вагонов к ним — для новых и уже используемых «Сапсанов». В случае подписания соглашения длина каждого поезда увеличится до 11 вагонов. При этом провозная емкость может увеличиться почти вдвое — со 150 до 287–299 вагонов.

Сейчас в парке у РЖД 16 «Сапсанов», каждый состоит из 10 вагонов.