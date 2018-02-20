Петербуржца посадили на 5 лет за вымогательство со скалкой и пленом в шкафу

Вымогательство, избиение скалкой и заточение в шкафу оценили в пять с половиной лет в колонии строгого режима. Колпинский суд Петербурга рассмотрел дело о вымогательстве, где подсудимые подошли к делу «творчески».

Как ранее сообщала «Фонтанка», преступление, которое стало предметом рассмотрения в суде, было совершено в новогодние каникулы 2017 года. В частный дом на Шлиссельбургском шоссе в поселке Усть-Ижора, который принадлежит 40-летнему гражданину Молдовы, пришли двое знакомых хозяина и потребовали 200 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Получив отказ, злодеи связали потерпевшего, в рот вставили кляп. В таком положении мужчина находился с 6 по 8 января. Его убеждали не только словами, но и скалкой, а также ножом. К этому добавили заточение в шкафу. К вечеру восьмого числа вымогатели так устали, что уснули. А избитый и связанный хозяин дома изловчился и сбежал.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать одного из нападавших — петербуржца, которому на тот момент было 39 лет. Ему и вынесли 20 февраля 2018-го приговор.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима», – отметили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.