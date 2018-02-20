Блокировка анонимайзеров в России оказалась невостребованной

Российские спецслужбы ни разу пока не обратились в Роскомнадзор с требованием ограничить работу анонимайзеров. Закон об ограничениях для анонимайзеров и VPN-сервисов, обязывающий их блокировать запрещенные в России сайты, действует уже три месяца, но ни один сервис пока его не исполняет.

Как 20 февраля сообщил РБК представитель пресс-службы Роскомнадзора, к настоящему времени ведомство не направило ни одному подобному сервису требование блокировать для пользователей доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенной информации.

«По состоянию на сегодня обращений от участников оперативно-разыскной деятельности и госбезопасности не поступало», — сообщили в ведомстве.

Положения закона, по которому сервисы для обхода блокировок в интернете, в том числе VPN и анонимайзеры, обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным в России сайтам, вступили в силу с 1 ноября 2017 года. Однако какой именно сервис должен подчиниться закону, выбирает Федеральная служба безопасности (ФСБ) или другой орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность и обеспечивающий безопасность России. По инициативе правоохранителей, Роскомнадзор должен направлять анонимайзерам требование подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещенных сайтах, и блокировать доступ к этим ресурсам. Если анонимайзер не подключится к ФГИС в течение 30 дней с момента получения требования от Роскомнадзора, то будет заблокирован сам.