На стройке ЖК «Галактика» горел утеплитель

Плотный слой дыма привлёк внимание жителей Адмиралтейского района Петербурга утром 20 февраля. Серо-синий столб взвился в воздух над многоэтажками около 9 часов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по городу, полыхал утеплитель на улице Красуцкого, 4 (стройка ЖК «Галактика»). Огонь охватил площадь в пять метров. Победить пламя строителям удалось самостоятельно до прибытия пожарных.

Строительные работы на объекте ведёт «ЛенСпецСму». В компании подтвердили факт возгорания и сообщили, что пожар уже ликвидирован.