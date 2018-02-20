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20.02.2018 09:29

В Невском районе остывают батареи в 77 домах

Прохудившаяся труба оставила без тепла жителей юго-востока Петербурга в ночь на 20 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», около трёх часов ночи на теплосети у 77-го дома по улице Седова обнаружили дефект. В зону коммунальной аварии попали 77 зданий. Отопление в квартирах ограничили, горячую воду теплоэнергетики пообещали не отключать.

«Для устранения дефекта на реконструируемом трубопроводе необходимо провести большой объем работ, сделать «прокол» под проезжей частью улицы Седова для замены порядка 30 метров трубы, кроме того, в этом месте проходит много других подземных коммуникаций, поэтому нормативный срок работ (20 часов) может быть увеличен», — пояснили в компании.

 


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