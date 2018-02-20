Бездомный умер, застряв в решетке дома на Искровском

Мужчина умер, пытаясь проникнуть в подвал жилого дома. Его нашли застрявшим между прутьями решетки, закрывающей вход на цокольный этаж. В портфеле у неизвестного был слесарный инструмент.

Все случилось в доме №35/38 по Искровскому проспекту. Как стало известно «Фонтанке», вышедший рано утром 19 февраля из квартиры житель наблюдал необычную картину. На первом этаже между прутьями решетки, закрывающей вход в подвал, находился мертвый мужчина. Петербуржец вызвал полицию.

Приехавшие на место сотрудники УМВД по Невскому району, действительно, обнаружили тело неизвестного без внешних признаков насильственной смерти. Судя по грязной черной одежде, умерший был бездомным. При нем нашли черный же портфель с отвертками и пассатижами.