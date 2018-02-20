Полиция задержала предполагаемых налётчиков на интим-бутик на Литейном

Трое жителей Петербурга задержаны по подозрению в разбойном нападении на магазин эротических товаров «Лав зона».

Как стало известно «Фонтанке» 20 февраля, среди подозреваемых оказались 29-летний продавец-кассир этого секс-шопа, а также двое его приятелей, 24 и 32 лет. Часть похищенного стражи порядка изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Напомним, двое с пистолетом навестили интим-бутик «Лав зона» (Литейный проспект, 52) 6 февраля. Угрожая оружием 24-летнему продавцу, они похитили 5000 рублей выручки, ноутбук и мобильный телефон торговой точки. При этом нападение кажется лишь частью серии: всплеск вооруженного интереса к секс-шопам в Северной столице отмечается с 4 февраля. Магазины привлекают своей легкой доступностью, но, как правило, визитёры в масках уходят практически с пустыми карманами. Так, последнее свидание с «Розовым кроликом» на Каменноостровском проспекте, 6, явно не удовлетворило нападавшего, так как в кассе оказалось всего 900 рублей.