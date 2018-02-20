На российских военных базах в Сирии начнут глушить сотовую связь

Российские войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начнут глушить сотовую связь на территории российских баз в Сирии. Приказ о подавлении сигналов сотовой связи 2G и 3G на базах в Хмеймиме и Тартусе подписал начальник 8-го управления Генштаба генерал Юрий Кузнецов.

Подробности 20 февраля сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны. По данным агентства, меры приняты после атак беспилотных летательных аппаратов на российские военные объекты. Военные пояснили, что дроны могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона.

В ночь на 1 января российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали при помощи беспилотников. В нападении участвовали восемь дронов. В ночь на 6 января российские военные объекты в Сирии снова были атакованы беспилотниками, снабженными боеприпасами со взрывчаткой и поражающими элементами. Часть летательных аппаратов была уничтожена, другие удалось приземлить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.