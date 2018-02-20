Пугавшего школьницу развратника с зеленой ветки метро задержали
Сотрудники управления полиции на метрополитене задержали предполагаемого развратника, орудовавшего на зеленой линии петербургской подземки.
Как стало известно «Фонтанке» 20 февраля, правоохранительные органы установили личность мужчины, который вечером 9 февраля обнажился перед шестиклассницей в вагоне метро. В компании педофила девочка 2005 года рождения ехала с «Площади Александра Невского» до «Пролетарской», а к ночи рассказала о случившемся отчиму. Тот написал заявление в полицию.
По версии следствия, недостойное поведение в подземке демонстрировал мужчина 51 года, без определенного места жительства и занятий. Он задержан на трое суток.
Напомним, что это не первый случай развращения школьниц на той же зеленой ветке. В начале февраля в отделе полиции оказался 29-летний местный житель, который приставал к девочке 15-ти лет на «Гостином дворе».