Приют в Петербурге эвакуировали после обещания, что скоро всё взлетит

Две сотни человек, в основном дети, оказались на улице из-за ложного звонка о заминировании приюта в Кировском районе Петербурга 19 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», около 13:40 на телефон секретаря Центра содействия семейного воспитания №8 на улице Ивана Черных, 11а, позвонил неизвестный. Он произнёс ёмкую фразу: «Скоро все вы взлетите».

Из-за угрозы взрыва воспитанников и педагогов приюта, где содержатся дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, попросили покинуть здание. Вывели на улицу и всех находившихся в школе по соседству. Всего из зданий эвакуировали 200 человек. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России.