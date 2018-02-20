У дома на Мориса Тореза нашли мёртвого девятиклассника, у которого не было друзей

Девятиклассник выпал с двенадцатого этажа дома в Выборгском районе Петербурга. Полиция выяснила, что он был лидером в школе, а потом стал инвалидом.

По информации «Фонтанки», около полудня 19 февраля полицейские Выборгского района обнаружили тело подростка 15 лет под домом 30 по проспекту Мориса Тореза. Сотрудники полиции выяснили, что он жил один с матерью, одно время был лидером в классе, занимался спортом. Затем из-за проблем с ростом начал ломать кости и долго находился на домашнем лечении. Последнее время находился в депрессии.

Сегодня в материалах проверки есть данные, что школьник переживал из-за отсутствия друзей, а из-за болезни ему почти невозможно гулять со сверстниками. Нашли и записку, где он написал это.