Венесуэла выпустила в обращение криптовалюту «Петро»

Правительство Венесуэлы официально выпустило в обращение собственную криптовалюту «Петро». Начальная стоимость составит 60 долларов за одну единицу, что эквивалентно цене барреля национальной нефти.

«Петро» родился и теперь Венесуэлу ждет полный успех и процветание», — цитирует 20 февраля президента страны Николаса Мадуро «Газета.ру» со ссылкой на TeleSUR.

Мадуро также заявил, что Венесуэлу ожидает «день дел» и сообщил, что важнейшие компании рынка готовы подписать соглашения с властями страны.

Ожидается, что в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 млн «Петро».

Венесуэла находится в состоянии тяжелейшего экономического кризиса. В стране не хватает продовольствия и товаров первой необходимости. Эксперты полагают, что плачевная ситуация стала итогом работы правительства, которое ввело валютные ограничения и регулирование цен. Президент страны Николас Мадуро, в свою очередь, винит во всем США. Глава комиссии по финансам и экономическому развитию парламента Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что уровень инфляции в стране за год превысил 4000 процентов. Только за январь инфляция в Венесуэле составила 84,2 процента.