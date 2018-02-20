Торговать алкоголем в Интернете разрешат через год

Продажа алкоголя в Интернете начнется со следующего гола. Новые сроки указаны в доработанной версии законопроекта министерства финансов России, опубликованной на портале правовой информации 20 февраля.

В документе говорится, что онлайн-торговля спиртными напитками будет легализована 1 января 2019 года. В течение первого года дистанционно разрешено продавать вино и шампанское с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения, а также пиво, пивные напитки, сидр и медовуху. Другие вина, а также весь крепкий алкоголь будут продаваться в Интернете только с начала 2020 года.

Против законопроекта активно выступает министерство здравоохранения, в котором опасаются, что алкоголь смогут купить несовершеннолетние россияне, а также будет возможна торговля в ночное время.