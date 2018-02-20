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20.02.2018 00:45

Олимпийский чемпион Литвинов умер на сборе

Олимпийский чемпион Игр в Сеуле, метатель молота Сергей Литвинов-старший умер на сборе в Сочи. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Смерть произошла внезапно, Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки, внезапно упал. Машина скорой помощи, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти», — гласит заявление на сайте ВФЛА. 23 января экс-спортмену исполнилось 60 лет.

Помимо золотой медали в метании молота на Олимпийских играх-1988, в активе Литвинова-старшего две победы на чемпионатах мира, а также серебро Олимпиады-1980. Литвинову-старшему принадлежит действующий олимпийский рекорд (84,8 метра), установленный в Сеуле.

По завершении спортивной карьеры Литвинов-старший приступил к тренерской деятельности и работал с сыном — Сергеем Литвиновым-младшим. В 2013 году Литвинов-младший стал чемпионом России в метании молота.

Источник: Лента.ру


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