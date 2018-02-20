Путин и Эрдоган могут провести встречу в Турции в начале апреля

Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана планируется на начало апреля в Турции. Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Переговоры между Турцией, Россией и Ираном по урегулированию проблем в Сирии продолжаются. Четырнадцатого марта будет проведена встреча с участием наших министров иностранных дел в Москве. Шестнадцатого марта в Астане с участием Ирана пройдет трехсторонняя встреча», — сказал Боздаг.

Он добавил, что точная дата встречи Путина и Эрдогана на данный момент не определена, но планируется на начало апреля. После встречи планируется проведение саммита Россия-Турция-Иран по Сирии.