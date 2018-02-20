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20.02.2018 00:31

СМИ: Трамп выбирал победительниц «Мисс Вселенная» из стран-партнеров

Президент США Дональд Трамп лично выбирал победительниц конкурса красоты «Мисс Вселенная» из стран, с которыми вел дела, пишет The New Yorker.

«Он делал комментарии про каждую девушку. «Я был в этой стране», «Мы строим там Трамп Тауэр». Было понятно, что у стран, которые ему нравились, дела шли хорошо. Стоило ему шепнуть на ухо Поле (Шугарт, президенту конкурса) что-то о девочках, как она это записывала. В общем-то, он сказал нам, что выбрал девять из пятнадцати победительниц», — сказала Адвоа Ямоа, победительница конкурса «Мисс Канада 2012».

Победительница конкурса «Мисс Ямайка 2013» также отметила, что список победительниц состоял из «стран, с которыми Дональд Трамп вел бизнес или с которыми хотел его вести». По словам Ши Лим, победительницы «Мисс Сингапур 2013», победу, полученную таким образом участницы конкурса называли «карточкой Трампа».

Источник: Газета.ру


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