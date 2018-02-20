В Волгограде рухнула стрела строительного крана

В микрорайоне «Родниковая долина» Советского района Волгограда обрушилась стрела башенного крана.

По словам местных жителей, страшный грохот раздался со стройки на улице имени гвардии сержанта Шумского.

— Около 20:15 спасатели получили сообщение об обрушении стрелы башенного крана, — сообщили изданию v1.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — К счастью, обошлось без жертв. Падение не разрушило конструкций зданий.

Волгоградские спасатели добавили, что вечернее происшествие обошлось без жертв. Что стало причиной ЧП на стройке, пока неизвестно.