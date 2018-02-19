Уголовное дело против Аршавиной инициировал однокурсник Медведева

В отношении супруги Андрея Аршавина возбуждено уголовное дело. Алисе Аршавиной припомнили использование аббревиатуры «ФСБ» в личных целях и способ членовредительства под условным названием «дамские пальчики».

Как следует из комментариев супружеской пары сетевым СМИ и телеканалам 19 февраля, уголовное преследование стало возможным благодаря заявлению фотомодели Ольги Семеновой на имя генерального прокурора Казахстана Кайрата Кожамжарова.

Судя по обращению, рано утром 28 декабря 2017 года с Instagram-аккаунта гражданки Российской Федерации Алисы Аршавиной в адрес фотомодели был направлен ряд сообщений, в которых содержались угрозы «причинить тяжкий вред, а именно отрезать пальцы, при этом Аршавина Алиса утверждала, что является сотрудником ФСБ и, пользуясь служебным положением, незаконно подкинет мне наркотики и лишит меня свободы… Угрозы сопровождались оскорблениями».

Семенова является гражданкой Казахстана. Генеральным прокурором Кожамжаров назначен ровно за месяц до отправки ему обращения, и вряд ли на этот крик красоты могла не последовать реакция. Тем более, как подчеркивала Ольга, ее профессия как раз «связана с красотой, которую можно легко испортить».

Ленинград-Петербург, откуда вышла чета Аршавиных, генпрокурору тоже не чужд. Здесь он провел лучшие, студенческие, годы. В 1987-м, одновременно с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, окончил юридический факультет ЛГУ имени Жданова. В родном Казахстане дослужился до лучшего следователя страны и генерал-майора финансовой полиции.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям, как уточняла журналистам Алиса Аршавина. Одна из них, судя по проведенному досудебному расследованию полицией Алматы, – 115 УК Казахстана «Угроза», то есть угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью или иным тяжким насилием над личностью. Санкция – до двух месяцев ареста. Остальные составы УК не указываются, но можно предположить, что хотя бы один из них подпадает под статью 131 «Оскорбление» (унижение чести и достоинства лица в неприличной форме). По меркам российского законодательства это деяние не является уголовно наказуемым. Андрей Аршавин, комментируя ситуацию и защищая супругу, подчеркивал, что в России нет статьи, вмененной Алисе.

Вечером 19 февраля на своей странице в Instagram фотомодель развила тему конфликта двусмысленным обещанием:

«Некоторые семейки продолжают делать выпады в мою сторону. Позже… кардинально в другой обстановке и в другой стране… я покажу миру ваши лица… семья А. (довели)».

Конфликт Семеновой и Аршавиной начался после вечера в ресторане, где фотомодель попала в объятия футболиста, и эту сценку участник застолья снял на видео и выложил в Сеть. Желание Алисы разобраться с нежданной соперницей привело ее на рейс «Аэрофлота» из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Перед взлетом пассажирка прогулялась по салону, на замечания отреагировала, по мнению перевозчика, «деструктивным поведением» и представилась майором ФСБ.