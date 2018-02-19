«Делом Крушельницкого» займутся швейцарские юристы

Первый вице-президент Федерация керлинга России (ФКР) Андрей Созин заявил, что швейцарские адвокаты, ранее работавшие с российскими спортсменами, которые не были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК), окажут юридическую помощь керлингисту Александру Крушельницкому, чья допинг-проба оказалась положительной.

«Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел», — цитирует Созина "Газета.ру" со ссылкой на ТАСС.

Ранее 19 февраля Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет РФ по делу обвиненного на Олимпиаде в Пхенчхане в употреблении допинга Александра Крушельницкого. Она попросила ведомство разобраться в том, каким образом запрещенное вещество попало в организм спортсмена 19 февраля. Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил уверенность в том, что керлингист Александр Крушельницкий не мог принимать допинг на территории проведения Олимпиады-2018, и заявил, что российского спортсмена подставили.

Напомним, в допинг-пробе «А» бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого обнаружили мельдоний. Спортсмен предположил, что ему подмешали запрещенный препарат на сборах в Японии.